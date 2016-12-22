JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, December 22, 2016 @ 12:14 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BEVLY, DONALD B 3/14/1959 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

BODNAR, SAVANNAH SUNSHINE 7/14/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Justice

CLEVELAND, TERRANCE JERMAINE 2/27/1983 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation

GRAHAM, SHARON 7/26/1979 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

IANAZONE, JAMES JOSEPH 4/29/1987 OSP Possession of Drugs

JONES, MARIAH KAITLYNN CRAGER 11/24/1997 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

JORDAN, ZHANIA TANISE 6/20/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

KOMARA, RYAN J 4/29/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

PRATT, DONALD JAMES 6/19/1968 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary

RICHARDSON, DAVID G JR 7/29/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Misuse of Credit Card

SKIBA, JEFFERY J 5/2/1996 STRUTHERS POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

VAUGHN, DESHAWN L 1/2/1979 CAMPBELL POLICE DEPT. Obstructing Official Business

VERHEST JR, VIRGIL P 12/10/1976 STRUTHERS POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BOWERS, JAHNAJHA DENICE LATRISE 10/28/1996 12/20/2016 BONDED OUT

BROWN, NATHAN Z 8/21/1992 12/14/2016 RELEASED

CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 12/12/2016 OWN RECOGNIZANCE

CARNELL, TAYLOR DALE 8/16/1991 12/1/2016 COURT ORDERED RELEASE

DUNLAP, STACEY L 8/15/1974 12/15/2016 TIME SERVED

GOSHA, DEMETRICK L 12/30/1989 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GREEN, BRANDON ALLEN 9/14/1992 11/7/2016 COURT ORDERED RELEASE

GROSS, TRACY L 8/31/1976 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HALL, CORY NEIL 10/24/1991 10/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HOLBROOK, THOMAS 6/10/1985 12/16/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JACKSON, PHILLIP GREGORY 11/16/1962 11/15/2016 BONDED OUT

JONES-WALKER, ANTHONY R 9/22/1987 12/20/2016 COURT ORDERED RELEASE

LEE, TABITHA S 12/9/1987 4/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MCGRAW, JOSEPH L III 1/9/1982 12/21/2016 TIME SERVED

ROBBINS, MARK JEROME 8/11/1975 12/16/2016 BONDED OUT

SALLAZ, CHRISTIAN 5/27/1992 12/21/2016 BONDED OUT

SHEPPARD, BRITTIANEY BROOKE 3/7/1985 12/22/2016 CR4 SUMMONS

WELLS, JON H 3/28/1976 8/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WENDELL, NATHAN K 12/30/1978 12/8/2016 OWN RECOGNIZANCE

WHETSTONE, ERIC J 8/3/1982 12/20/2016 COURT ORDERED RELEASE

WILLIAMS, ANDREW K 6/13/1997 12/20/2016 BONDED OUT

YARN, MICHAEL ANDRA JR 5/10/1986 12/21/2016 CR4 SUMMONS

YOURICK, MICHAEL PAUL 10/11/1991 10/26/2016 OWN RECOGNIZANCE

ZELANKA, SHIRLEY A 1/8/1958 12/16/2016 OWN RECOGNIZANCE

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2016 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes