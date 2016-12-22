BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BEVLY, DONALD B 3/14/1959 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
BODNAR, SAVANNAH SUNSHINE 7/14/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Justice
CLEVELAND, TERRANCE JERMAINE 2/27/1983 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation
GRAHAM, SHARON 7/26/1979 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
IANAZONE, JAMES JOSEPH 4/29/1987 OSP Possession of Drugs
JONES, MARIAH KAITLYNN CRAGER 11/24/1997 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
JORDAN, ZHANIA TANISE 6/20/1994 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
KOMARA, RYAN J 4/29/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
PRATT, DONALD JAMES 6/19/1968 STRUTHERS POLICE DEPT. Burglary
RICHARDSON, DAVID G JR 7/29/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Misuse of Credit Card
SKIBA, JEFFERY J 5/2/1996 STRUTHERS POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
VAUGHN, DESHAWN L 1/2/1979 CAMPBELL POLICE DEPT. Obstructing Official Business
VERHEST JR, VIRGIL P 12/10/1976 STRUTHERS POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BOWERS, JAHNAJHA DENICE LATRISE 10/28/1996 12/20/2016 BONDED OUT
BROWN, NATHAN Z 8/21/1992 12/14/2016 RELEASED
CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 12/12/2016 OWN RECOGNIZANCE
CARNELL, TAYLOR DALE 8/16/1991 12/1/2016 COURT ORDERED RELEASE
DUNLAP, STACEY L 8/15/1974 12/15/2016 TIME SERVED
GOSHA, DEMETRICK L 12/30/1989 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GREEN, BRANDON ALLEN 9/14/1992 11/7/2016 COURT ORDERED RELEASE
GROSS, TRACY L 8/31/1976 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HALL, CORY NEIL 10/24/1991 10/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HOLBROOK, THOMAS 6/10/1985 12/16/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JACKSON, PHILLIP GREGORY 11/16/1962 11/15/2016 BONDED OUT
JONES-WALKER, ANTHONY R 9/22/1987 12/20/2016 COURT ORDERED RELEASE
LEE, TABITHA S 12/9/1987 4/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MCGRAW, JOSEPH L III 1/9/1982 12/21/2016 TIME SERVED
ROBBINS, MARK JEROME 8/11/1975 12/16/2016 BONDED OUT
SALLAZ, CHRISTIAN 5/27/1992 12/21/2016 BONDED OUT
SHEPPARD, BRITTIANEY BROOKE 3/7/1985 12/22/2016 CR4 SUMMONS
WELLS, JON H 3/28/1976 8/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WENDELL, NATHAN K 12/30/1978 12/8/2016 OWN RECOGNIZANCE
WHETSTONE, ERIC J 8/3/1982 12/20/2016 COURT ORDERED RELEASE
WILLIAMS, ANDREW K 6/13/1997 12/20/2016 BONDED OUT
YARN, MICHAEL ANDRA JR 5/10/1986 12/21/2016 CR4 SUMMONS
YOURICK, MICHAEL PAUL 10/11/1991 10/26/2016 OWN RECOGNIZANCE
ZELANKA, SHIRLEY A 1/8/1958 12/16/2016 OWN RECOGNIZANCE
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.