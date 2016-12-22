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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, December 21, 2016 @ 12:10 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BEVLY, DONALD B 3/14/1959 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

BLAND, DEANNA PATRICE 8/22/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

BODNAR, SAVANNAH SUNSHINE 7/14/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Obstructing Justice

BOOTH, GARY L 12/6/1955 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

BOWERS, JAHNAJHA DENICE LATRISE 10/28/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

BOYD, NICOLETTE MARIE 5/7/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Robbery

BRIDGES, MILTON LEWIS 7/7/1987 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

DIANA, BRENNAN 3/27/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation

JONES-WALKER, ANTHONY R 9/22/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

KOMARA, RYAN J 4/29/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

MARTIN, SHANNITA M 2/10/1991 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

MCGRAW, JOSEPH L 1/9/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

RAVER, BRANDY SUE 1/18/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

SCOFINSKY, JOSHUA M 9/25/1985 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Drug Paraphernalia

SEEKINS, MELISSA SUE 12/7/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

VERHEST JR, VIRGIL P 12/10/1976 STRUTHERS POLICE DEPT. Operating a Motor Vehicle Without a Valid License

WHETSTONE, ERIC J 8/3/1982 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Assault

WILLIAMS, ANDREW K 6/13/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

WILLIAMS, DESHAWNN 9/12/1988 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

WILSON, CHANDA E 10/7/1969 FEDERAL OFFENSE (OTHER)

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ANDERSON, MICHAEL ANTHONY 2/18/1995 11/21/2016 BONDED OUT

BEASLEY, DARIUS D 9/25/1992 10/27/2016 COURT ORDERED RELEASE

BROWN, NATHAN Z 8/21/1992 12/14/2016 RELEASED

BUCHS, DAWN 11/3/1971 12/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 12/12/2016 OWN RECOGNIZANCE

CARRION RIVERA, JOSE M 9/19/1997 12/13/2016 COURT ORDERED RELEASE

CRUMP, EDWARD J 3/11/1993 12/20/2016 BONDED OUT

DAVIS, ALPHONSO V 2/19/1974 11/17/2016 DISMISSED

DIXON, AUSTIN L 3/18/1993 12/18/2016 BONDED OUT

GADSON, JAREL MADU 4/26/1995 10/15/2016 OWN RECOGNIZANCE

GRHIM, JERBRAIL WILLIAM SR 10/31/1989 12/19/2016 COURT ORDERED RELEASE

GROSS, TRACY L 8/31/1976 12/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HALL, ERIC LAMONT 1/5/1967 11/4/2016 BONDED OUT

JAMES, JESSICA RENEE 1/29/1993 12/20/2016 BONDED OUT

MOSLER, KIMBERLY KYONG 8/18/1990 12/10/2016 TIME SERVED

PESA, ANDREW STEVEN 9/26/1984 12/14/2016 BONDED OUT

PRICE, KENNETH TEREL 5/11/1988 6/24/2016 TIME SERVED

RHODES, TRAVIS SHANE 1/18/1991 10/21/2016 TIME SERVED

SALLAZ, CHRISTIAN 5/27/1992 12/21/2016 BONDED OUT

STENNIS, TEON DOMINIQUE LA SALLE 10/6/1992 12/15/2016 BONDED OUT

STJOHN, DAMIAN 9/26/1978 12/4/2016 TIME SERVED

THOMAS, JAMES 1/5/1961 10/24/2016 BONDED OUT

TORRES, DANIEL 8/5/1988 11/25/2016 TIME SERVED

WALLACE, FELICIA INEZ 2/25/1973 10/30/2016 BONDED OUT

WILLIAMS JR, CLARENCE 2/6/1983 12/20/2016 BONDED OUT

YARN, MICHAEL ANDRA JR 5/10/1986 12/21/2016 CR4 SUMMONS

YOURICK, MICHAEL PAUL 10/11/1991 10/26/2016 OWN RECOGNIZANCE

ZADAI, DAVID JAMES 1/10/1987 12/19/2016 OWN RECOGNIZANCE

ZELANKA, SHIRLEY A 1/8/1958 12/16/2016 OWN RECOGNIZANCE

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