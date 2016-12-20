BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BLACKMON, EDWARD EUGENE JR 5/27/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
BOYD, NICOLETTE MARIE 5/7/1984 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Robbery
BROWN, DANA L 7/14/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability
CENTENO, JOHNATHAN K 11/8/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
GRHIM, JERBRAIL WILLIAM SR 10/31/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
HILL, TERRI L 1/10/1964 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
HILL, WILLIE J JR 10/18/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
HORNBUCKLE, ROBERT A II 8/9/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Involuntary Manslaughter
JAMES, JESSICA RENEE 1/29/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
JENKINS, TRACY ANN 11/6/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
KATHER, JACQUELINE A 4/15/1990 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
POPE, PAUL ANTHONY III 1/29/1990 MILTON POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
RAVER, BRANDY SUE 1/18/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SEEKINS, MELISSA SUE 12/7/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
ZADAI, DAVID JAMES 1/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ARMES, ANGELINA 11/3/1985 10/15/2016 COURT ORDERED RELEASE
BLACK, KEITH LAMAR 3/28/1988 9/28/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BUCHS, DAWN 11/3/1971 12/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BUTLER, CHARLES MICHAEL 12/18/1973 12/17/2016 BONDED OUT
FORTUNE, RICHARD PHILLIP 9/10/1981 4/30/2016 OWN RECOGNIZANCE
GLENN, TASHAYLA M 8/14/1994 12/14/2016 BONDED OUT
GOMEZ, CALISTRO ARANDA 10/14/1972 12/17/2016 NO CHARGES FILED
HARDY, JAYJUANE LEONARD 6/29/1972 5/24/2016 TIME SERVED
HENRY, JUSTIN CHARLES 10/13/1989 9/9/2016 TIME SERVED
JAMESON, EAN MATTHEW 11/19/1997 12/16/2016 COURT ORDERED RELEASE
JOHNSON, MATTHEW ANTHONY 11/29/1997 12/17/2016 NO CHARGES FILED
JOSEPH, TIARA C 11/26/1988 12/14/2016 COURT ORDERED RELEASE
LITTLEJOHN, BRITTANY N 5/4/1989 12/19/2016 BONDED OUT
MACK, DARRL A JR 5/28/1997 12/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MAGUIRE, MICHAEL V 5/13/1982 12/8/2016 BONDED OUT
MAMAH, ISSAKA FARID 11/6/1994 11/20/2016 BONDED OUT
PARGO, CHARLES 3/3/1990 12/16/2016 NO CHARGES FILED
PIERCE, ALICIA CHARLOTTE 3/14/1985 5/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC
PIERCE, DUSTIN A 5/21/1985 12/8/2016 BONDED OUT
RHODES, TRAVIS SHANE 1/18/1991 10/21/2016 TIME SERVED
STANLEY, LAVELLE ANTWON 8/24/1989 11/17/2016 TRANSPORTED TO ODRC
STJOHN, DAMIAN 9/26/1978 12/4/2016 TIME SERVED
WILFORD, MIRACLE DANEILLE 11/16/1997 12/4/2016 NO CHARGES FILED
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