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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, December 19, 2016 @ 12:19 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAKER, JOSHUA D 8/2/1982 JACKSON POLICE DEPT. Assault

CENTENO, JOHNATHAN K 11/8/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

DIXON, AUSTIN L 3/18/1993 AUSTINTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired

HAYES, JAMES WILLIAM 5/19/1958 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Assault

JENKINS, TRACY ANN 11/6/1968 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

MCINTOSH, DERRRICK GREGORY 1/7/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

MICHAELS, RANDY J 4/24/1988 STRUTHERS POLICE DEPT. Abduction

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BLACK, KEITH LAMAR 3/28/1988 9/28/2016 TRANSPORTED TO ODRC

EMANUEL, AMBER R 10/31/1985 11/18/2016 TIME SERVED

GOMEZ, CALISTRO ARANDA 10/14/1972 12/17/2016 NO CHARGES FILED

HARDY, JAYJUANE LEONARD 6/29/1972 5/24/2016 TIME SERVED

HENRY, JUSTIN CHARLES 10/13/1989 9/9/2016 TIME SERVED

KURZ, TRACY R 7/3/1963 12/17/2016 BONDED OUT

MACK, DARRL A JR 5/28/1997 12/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC

PARGO, CHARLES 3/3/1990 12/16/2016 NO CHARGES FILED

PIERCE, ALICIA CHARLOTTE 3/14/1985 5/15/2016 TRANSPORTED TO ODRC

STANLEY, LAVELLE ANTWON 8/24/1989 11/17/2016 TRANSPORTED TO ODRC

STANLEY, MEGAN R 7/30/1987 12/17/2016 CR4 SUMMONS

TARVER, MARLON J 8/22/1990 12/15/2016 COURT ORDERED RELEASE

VARS, MARISSA A 1/7/1989 12/17/2016 CR4 SUMMONS

WHEELER, BLAKE EUGENE 3/2/1988 12/17/2016 BONDED OUT

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