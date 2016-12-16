BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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AYERS, MATTHEW R 10/10/1991 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
BLACKSHEAR, LAKISHA D 9/26/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
BROOKS, JARROD 7/11/1991 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
DUNLAP, STACEY L 8/15/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
FRANKLIN, DERRICK N 8/24/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
JAMESON, EAN MATTHEW 11/19/1997 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
MASSROCK, ALLAURA M 2/17/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
MATES, MICHAEL A 12/26/1984 SEBRING POLICE DEPT. Possession of Drugs
PAKALNIS, KYLE A 10/24/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Robbery
PARGO, CHARLES 3/3/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
RODRIGUEZ LOPEZ, LUIS OMAR 11/25/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
ROJAS-PENA, ROGELIO 2/8/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SAKELY, KEVIN ELMER 2/3/1966 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Contempt Of Court
SHAFFER, RONALD A JR 12/10/1992 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
STENNIS, TEON DOMINIQUE LA SALLE 10/6/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Burglary
TARVER, MARLON J 8/22/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
VANGIESEN, CHARLES ALBERT 6/14/1967 BOARDMAN POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement
WALLACE, BARRY SCOTT II 10/11/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Obstructing Official Business
WILLIAMS, DARRELL EARL 3/6/1967 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Illegal Assembly or Possession of Chemicals for the Manufacture of Drugs
ZITELLO, STEPHEN M 12/19/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BAUN, MICHAEL E 11/12/1984 12/6/2016 TIME SERVED
BURNEY, RAYMOND LOCKHART 8/28/1958 12/9/2016 COURT ORDERED RELEASE
CLARK, ANDREW MICHAEL 12/11/1981 11/22/2016 TIME SERVED
CLARK, KELLY 7/24/1980 11/16/2016 TIME SERVED
DAMRON, ELIZABETH ANNE 8/8/1967 9/16/2016 TIME SERVED
DAVIS, DESMOND CHARLES 6/3/1996 12/12/2016 COURT ORDERED RELEASE
DONALDSON, AMONTE ALFONSO 9/26/1992 11/9/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FRIEL, KELLY ANN 9/20/1982 7/19/2016 COURT ORDERED RELEASE
IVEY, LORI ANN 4/19/1969 11/13/2016 RELEASED
JAMES, EVAN L 10/22/1984 11/22/2016 RELEASED
LIGHTNING, VAN S 3/6/1990 5/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LISDELL, DAVID R JR 5/11/1953 12/15/2016 COURT ORDERED RELEASE
LUTZ, JOSEPH CARL 1/5/1980 12/14/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOORE, GREGORY T 10/23/1963 12/10/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
NEWCOMER, AMANDA R 4/11/1994 11/28/2016 RELEASED
PATSY, CARA 4/13/1987 10/11/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RAISKY, JESSICA 9/20/1994 12/14/2016 NO CHARGES FILED
SENVISKY, JASON J 5/28/1974 12/15/2016 BONDED OUT
SHAVERS, CURTIS L 11/2/1973 12/14/2016 BONDED OUT
SMITH, TONY R 12/10/1986 12/13/2016 TIME SERVED
STAMP, JUSTIN D 6/7/1982 11/26/2016 COURT ORDERED RELEASE
STANLEY, LYNELL MAURICE 4/15/1985 12/15/2016 BONDED OUT
THOMPKINS, EUGENE G JR 5/24/1991 12/5/2016 COURT ORDERED RELEASE
TRIMACCO, PAUL 11/10/1981 11/10/2016 COURT ORDERED RELEASE
WALLACE, BARRY SCOTT II 10/11/1993 11/15/2016 TIME SERVED
ZITELLO, PAMELA E 3/27/1985 11/25/2016 TIME SERVED
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