BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BROOKS, JARROD 7/11/1991 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs
BROWN, NATHAN Z 8/21/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
CHEATHAM, MARCUS A 4/10/1971 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence
COLEMAN JR., DAVID BRAIL 7/10/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
DUBOIS, DERIC 6/14/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property
DUNLAP, STACEY L 8/15/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
DUVALL, MARQUES L 8/7/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia
GLENN, TASHAYLA M 8/14/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools
JENNINGS, DARNELL LAMAR 1/30/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering
JOSEPH, TIARA C 11/26/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Contempt Of Court
LIGHTBODY, BRANDON L 5/10/1992 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer
LUTZ, JOSEPH CARL 1/5/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
MOORE, MAURICE L 8/11/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure to verify address
OLIVER, DAVID 11/7/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Murder
PESA, ANDREW STEVEN 9/26/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents
RAISKY, JESSICA 9/20/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
SAKELY, KEVIN ELMER 2/3/1966 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Contempt Of Court
SHAVERS, CURTIS L 11/2/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ADRIANO-PARKER, HETHER M 1/2/1974 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ALLEN, JOHN M 8/21/1976 9/16/2016 TIME SERVED
ASHBY, JONATHAN A 8/14/1986 10/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BUDROVIC, MARK E. 3/27/1977 12/9/2016 BONDED OUT
BURNEY, RAYMOND LOCKHART 8/28/1958 12/9/2016 COURT ORDERED RELEASE
HILL, PAUL S 8/7/1966 10/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HOTLOSZ, CRYSTAL DAWN 11/13/1980 11/15/2016 TIME SERVED
JACKSON, KENNETH R 2/3/1948 12/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JOHNSON, JOHN D 9/25/1988 12/8/2016 COURT ORDERED RELEASE
LIGHTNING, VAN S 3/6/1990 5/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MEISSNER, LYDIA ELAINE 6/17/1995 12/13/2016 COURT ORDERED RELEASE
MILLS, MELISSA SUE 4/30/1984 12/5/2016 COURT ORDERED RELEASE
PANEZICH, CLIFTON J 12/25/1985 10/11/2016 BONDED OUT
PARKER, MORGAN 10/16/1986 12/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RUSHTON, MICHAEL T JR 1/16/1998 12/13/2016 BONDED OUT
SENVISKY, JASON J 5/28/1974 12/15/2016 BONDED OUT
STANFORD, JAMES JR 12/9/1968 12/10/2016 BONDED OUT
TARVER, SHAWANA L 1/4/1991 12/14/2016 CR4 SUMMONS
TOLEY, CEDRINA 1/7/1982 11/29/2016 TIME SERVED
VAN TASEL, JAMES MICHAEL 8/30/1994 12/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WALLACE, BARRY SCOTT II 10/11/1993 11/15/2016 TIME SERVED
ZITELLO, PAMELA E 3/27/1985 11/25/2016 TIME SERVED
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