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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, December 15, 2016 @ 12:33 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BROOKS, JARROD 7/11/1991 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Trafficking in Drugs

BROWN, NATHAN Z 8/21/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

CHEATHAM, MARCUS A 4/10/1971 CAMPBELL POLICE DEPT. Domestic Violence

COLEMAN JR., DAVID BRAIL 7/10/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DUBOIS, DERIC 6/14/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

DUNLAP, STACEY L 8/15/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

DUVALL, MARQUES L 8/7/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Drug Paraphernalia

GLENN, TASHAYLA M 8/14/1994 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possessing Criminal Tools

JENNINGS, DARNELL LAMAR 1/30/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering

JOSEPH, TIARA C 11/26/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Contempt Of Court

LIGHTBODY, BRANDON L 5/10/1992 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

LUTZ, JOSEPH CARL 1/5/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

MOORE, MAURICE L 8/11/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure to verify address

OLIVER, DAVID 11/7/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Murder

PESA, ANDREW STEVEN 9/26/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport Of Dependents

RAISKY, JESSICA 9/20/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

SAKELY, KEVIN ELMER 2/3/1966 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Contempt Of Court

SHAVERS, CURTIS L 11/2/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

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RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ADRIANO-PARKER, HETHER M 1/2/1974 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ALLEN, JOHN M 8/21/1976 9/16/2016 TIME SERVED

ASHBY, JONATHAN A 8/14/1986 10/20/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BUDROVIC, MARK E. 3/27/1977 12/9/2016 BONDED OUT

BURNEY, RAYMOND LOCKHART 8/28/1958 12/9/2016 COURT ORDERED RELEASE

HILL, PAUL S 8/7/1966 10/19/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HOTLOSZ, CRYSTAL DAWN 11/13/1980 11/15/2016 TIME SERVED

JACKSON, KENNETH R 2/3/1948 12/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JOHNSON, JOHN D 9/25/1988 12/8/2016 COURT ORDERED RELEASE

LIGHTNING, VAN S 3/6/1990 5/28/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MEISSNER, LYDIA ELAINE 6/17/1995 12/13/2016 COURT ORDERED RELEASE

MILLS, MELISSA SUE 4/30/1984 12/5/2016 COURT ORDERED RELEASE

PANEZICH, CLIFTON J 12/25/1985 10/11/2016 BONDED OUT

PARKER, MORGAN 10/16/1986 12/1/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RUSHTON, MICHAEL T JR 1/16/1998 12/13/2016 BONDED OUT

SENVISKY, JASON J 5/28/1974 12/15/2016 BONDED OUT

STANFORD, JAMES JR 12/9/1968 12/10/2016 BONDED OUT

TARVER, SHAWANA L 1/4/1991 12/14/2016 CR4 SUMMONS

TOLEY, CEDRINA 1/7/1982 11/29/2016 TIME SERVED

VAN TASEL, JAMES MICHAEL 8/30/1994 12/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WALLACE, BARRY SCOTT II 10/11/1993 11/15/2016 TIME SERVED

ZITELLO, PAMELA E 3/27/1985 11/25/2016 TIME SERVED

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