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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, December 14, 2016 @ 12:26 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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CARRION RIVERA, JOSE M 9/19/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. Trafficking in Drugs

COLEMAN JR., DAVID BRAIL 7/10/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DAVIS, JACQUELINE S 9/8/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

DOWD, MELINDA JEAN 9/5/1969 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

EDMONDS, TERRENCE B 4/12/1987 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

GIBBS, DIANE D 10/2/1963 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

GREEN, JONAHTHUN 7/9/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability

HILL, JASON EVERETTE 3/15/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

JACKSON, JOSEPH N IV 11/7/1997 CAMPBELL POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

JENNINGS, DARNELL LAMAR 1/30/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Breaking and Entering

MEISSNER, LYDIA ELAINE 6/17/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Felonious Assault

MOORE, BRIAN MICHAEL 10/24/1981 STRUTHERS POLICE DEPT. Violate Protection Order or Consent Agreement

NEAL, ALLISON R 7/11/1977 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

PETERS, CATHRYN ANN 12/11/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

RAISKY, JESSICA 9/20/1994 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

RUSHTON, MICHAEL T JR 1/16/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired

SHAVERS, CURTIS L 11/2/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

SMITH, TONY R 12/10/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALLEN, JOHN M 8/21/1976 9/16/2016 TIME SERVED

CLYMER, PAUL D 1/29/1948 12/9/2016 BONDED OUT

DONALD, CHARLES E JR 11/26/1990 2/5/2016 OWN RECOGNIZANCE

FOLEY, JENNIFER A 5/9/1988 11/30/2016 COURT ORDERED RELEASE

HOTLOSZ, CRYSTAL DAWN 11/13/1980 11/15/2016 TIME SERVED

KUNTZ, TAYLOR 7/8/1995 10/26/2016 COURT ORDERED RELEASE

MCMILLIAN, LATROY TAIWON 10/13/1994 12/13/2016 BONDED OUT

ODEM, SHERRIANN 3/11/1997 12/5/2016 TIME SERVED

PANEZICH, ROSE M 8/26/1954 10/7/2016 COURT ORDERED RELEASE

PARKER, JEQUELLE J 9/17/1998 12/8/2016 TIME SERVED

RIOS, NOEL A 5/2/1985 11/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TALBERT, TARA L 9/21/1983 12/10/2016 BONDED OUT

TOLEY, CEDRINA 1/7/1982 11/29/2016 TIME SERVED

WHETSTONE, ROBERT H 9/29/1955 12/7/2016 OWN RECOGNIZANCE

WHITFIELD, TIMOTHY K 10/2/1983 12/13/2016 BONDED OUT

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