BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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AULET, NICHOLAS P 2/6/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
DARBY, JOSEPH A 2/20/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
DAVIS, DESMOND CHARLES 6/3/1996 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
EDMONDS, TERRENCE B 4/12/1987 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
MEISSNER, LYDIA ELAINE 6/17/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE
SCHEWIREY, GEORGE JOSEPH 1/2/1957 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address
WASHINGTON, MYLES E 1/22/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ABANATHEY, JAMES T 6/20/1988 12/7/2016 BONDED OUT
CARNAHAN, RYAN S 9/4/1984 12/9/2016 TIME SERVED
CLARK, PHILLIP 9/11/1987 11/16/2016 BONDED OUT
CRYTZER, MICHAEL A 10/20/1974 12/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DAVENPORT, AUSTIN M 4/19/1995 12/11/2016 TIME SERVED
DEPUE, TIMOTHY A 7/17/1988 10/12/2016 TIME SERVED
DIPROSPERIS, CHERICE MARIE 8/31/1987 12/3/2016 BONDED OUT
GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 11/18/2016 TIME SERVED
HUNTER, JOHN C 4/28/1987 12/12/2016 CR4 SUMMONS
JENKINS, DWAYLIN MARQUISE 1/19/1990 12/9/2016 NO CHARGES FILED
JENKINS, JOSHUA BRIAN 9/14/1988 12/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JORDAN, JASMINE L 3/18/1989 12/11/2016 NO CHARGES FILED
LEWIS, VICTORIA M 2/16/1993 12/10/2016 BONDED OUT
MAZORRA, MICHAEL ALEXIS 1/13/1992 12/11/2016 NO CHARGES FILED
ORTIZ, RAYMOND DAYVANTE MARQUESE ARTHUR 1/4/1995 11/30/2016 BONDED OUT
PASCO, CHRISTOPHER MICHAEL 9/4/1976 12/6/2016 TIME SERVED
TAYLOR, KEEWON 11/13/1998 12/11/2016 NO CHARGES FILED
TRIMACCO, RYAN M 1/21/1986 12/9/2016 BONDED OUT
VALENTINO, MICHELLE E 10/14/1970 12/10/2016 NO CHARGES FILED
WILSON, RODERICK DARYL II 9/22/1986 12/10/2016 NO CHARGES FILED
ZADAI, DAVID J 1/10/1987 12/8/2016 BONDED OUT
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