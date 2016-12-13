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Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, December 13, 2016 @ 12:00 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AULET, NICHOLAS P 2/6/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CARKIDO, MARIA A 5/15/1980 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

DARBY, JOSEPH A 2/20/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

DAVIS, DESMOND CHARLES 6/3/1996 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

EDMONDS, TERRENCE B 4/12/1987 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

MEISSNER, LYDIA ELAINE 6/17/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE

SCHEWIREY, GEORGE JOSEPH 1/2/1957 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

WASHINGTON, MYLES E 1/22/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ABANATHEY, JAMES T 6/20/1988 12/7/2016 BONDED OUT

CARNAHAN, RYAN S 9/4/1984 12/9/2016 TIME SERVED

CLARK, PHILLIP 9/11/1987 11/16/2016 BONDED OUT

CRYTZER, MICHAEL A 10/20/1974 12/7/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAVENPORT, AUSTIN M 4/19/1995 12/11/2016 TIME SERVED

DEPUE, TIMOTHY A 7/17/1988 10/12/2016 TIME SERVED

DIPROSPERIS, CHERICE MARIE 8/31/1987 12/3/2016 BONDED OUT

GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 11/18/2016 TIME SERVED

HUNTER, JOHN C 4/28/1987 12/12/2016 CR4 SUMMONS

JENKINS, DWAYLIN MARQUISE 1/19/1990 12/9/2016 NO CHARGES FILED

JENKINS, JOSHUA BRIAN 9/14/1988 12/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JORDAN, JASMINE L 3/18/1989 12/11/2016 NO CHARGES FILED

LEWIS, VICTORIA M 2/16/1993 12/10/2016 BONDED OUT

MAZORRA, MICHAEL ALEXIS 1/13/1992 12/11/2016 NO CHARGES FILED

ORTIZ, RAYMOND DAYVANTE MARQUESE ARTHUR 1/4/1995 11/30/2016 BONDED OUT

PASCO, CHRISTOPHER MICHAEL 9/4/1976 12/6/2016 TIME SERVED

TAYLOR, KEEWON 11/13/1998 12/11/2016 NO CHARGES FILED

TRIMACCO, RYAN M 1/21/1986 12/9/2016 BONDED OUT

VALENTINO, MICHELLE E 10/14/1970 12/10/2016 NO CHARGES FILED

WILSON, RODERICK DARYL II 9/22/1986 12/10/2016 NO CHARGES FILED

ZADAI, DAVID J 1/10/1987 12/8/2016 BONDED OUT

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