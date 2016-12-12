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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, December 12, 2016 @ 12:30 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AULET, NICHOLAS P 2/6/1966 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

BERMUDEZ SHAULES, LEEANA DENISE 5/5/1998 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

DARBY, JOSEPH A 2/20/1989 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

JAMES, JENNIFER L 5/15/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Burglary

JORDAN, JASMINE L 3/18/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

MAZORRA, MICHAEL ALEXIS 1/13/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

NEW, ALEX B 4/21/1997 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

TAYLOR, KEEWON 11/13/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

WASHINGTON, MYLES E 1/22/1998 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

CARNAHAN, RYAN S 9/4/1984 12/9/2016 TIME SERVED

DAVENPORT, AUSTIN M 4/19/1995 12/11/2016 TIME SERVED

DEPUE, TIMOTHY A 7/17/1988 10/12/2016 TIME SERVED

GRAFFIUS, ROBERT D 12/26/1976 11/18/2016 TIME SERVED

HARVEY, MICHAEL A 6/10/1979 12/11/2016 CR4 SUMMONS

JENKINS, JOSHUA BRIAN 9/14/1988 12/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JORDAN, ERIC SCOTT 1/20/1964 12/6/2016 TIME SERVED

MCLEAN, JOHN E 1/13/1948 12/10/2016 CR4 SUMMONS

PASCO, CHRISTOPHER MICHAEL 9/4/1976 12/6/2016 TIME SERVED

PHILLIPS, DENEJA TRISHAN 11/23/1993 12/6/2016 TIME SERVED

ROCCO, ANGELA ROSE 6/13/1991 12/10/2016 TIME SERVED

TRENT, JONATHAN M SR 4/21/1975 12/11/2016 TIME SERVED

WHITFIELD, TIMOTHY K 10/2/1983 12/11/2016 CR4 SUMMONS

WILSON, RODERICK DARYL II 9/22/1986 12/10/2016 NO CHARGES FILED

WOLFORD, BRENDON 2/28/1996 12/11/2016 BONDED OUT

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