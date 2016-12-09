BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BLEGGI, BRIAN CHRISTOPHER 2/10/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
BRADY, LEONARD E JR 11/28/1972 Drug Paraphernalia
BUCHS, DAWN 11/3/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
CARNAHAN, RYAN S 9/4/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
CLYMER, PAUL D 1/29/1948 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Illegal Use of a Minor in Nudity Oriented Material
CONLEY, MARKIANNA T 6/3/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
DYER, CAMERON E 8/13/1986 AKRON US MARSHALS SERVICE Disrupting Public Service
GROSS, TRACY L 8/31/1976 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation
JENKINS, JOSHUA BRIAN 9/14/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Fugitive From Justice
JOHNSON, JOHN D 9/25/1988 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Having Weapons While Under Disability
JOHNSON, MELVIN E SR 1/17/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs
KEELING, KYLE 8/19/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
MAGUIRE, MICHAEL V 5/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
MCILTROT, JOSEPH LEYSHON 10/23/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
MILLER, ASHLEY N 10/12/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
MOGG, HOPE L 1/31/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
PARKER, JEQUELLE J 9/17/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
PAVLICK, JOHN W JR 9/2/1959 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
PIERCE, DUSTIN A 5/21/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
POST, JOHNATHAN ANDREW 2/17/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments
RAMSELL, WAYNE A JR 7/31/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
REEDER, JOHN G JR 8/31/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
SAUNDERS, TKAZIJAH M 4/13/1998 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Felonious Assault
SNYDER, SHAWN 12/23/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene
STINER, JESSICA LYNN 2/29/1984 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)
TRIMACCO, RYAN M 1/21/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
WATKINS, MARQUAIL 6/20/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
WENDELL, NATHAN K 12/30/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools
ZADAI, DAVID J 1/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
AVILES, CESAR 10/3/1987 9/11/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BEDNAR, WILLIAM N 7/20/1987 12/9/2016 CR4 SUMMONS
BUXTON, SAMUEL AARON 5/31/1991 10/21/2016 BONDED OUT
COLLINS, MICHAEL CHRISTOPHER 9/30/1960 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FORD, KIYANA D 12/10/1983 12/6/2016 TIME SERVED
HABIB, JOHN R 7/3/1964 12/9/2016 RELEASED
JOHNSON, DAVID LEE 2/12/1998 11/16/2016 COURT ORDERED RELEASE
LETLOW, TASHAUN 1/7/1991 12/8/2016 COURT ORDERED RELEASE
MAGNIFICO, NICO J 6/8/1991 12/8/2016 BONDED OUT
MARLOWE, EARL STEVEN 3/26/1990 11/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ORTIZ, ROCKY S II 3/16/1985 12/5/2016 TIME SERVED
PATORAY, BRIANNA A 1/17/1995 12/8/2016 CR4 SUMMONS
RAINES, ANTHONY C 3/5/1987 12/8/2016 BONDED OUT
SAAVEDRA, JACQUELINE MERSEDES 1/24/1977 9/11/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SMITH, MARGO M 3/22/1983 12/7/2016 NO CHARGES FILED
SOLLEY, JOHNNY 9/6/1990 11/18/2016 TIME SERVED
STEVENS, KIMONIJI NALO ROBINSON 2/14/1996 10/8/2015 OWN RECOGNIZANCE
TATE, JOI C 8/10/1977 11/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TRUMP, DARLENE K 3/29/1962 11/28/2016 TIME SERVED
USELTON, SHANTELLE MARIE 5/1/1988 12/4/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VECCHIO, RANDALL P. 4/14/1965 5/4/2016 TIME SERVED
WARD, ALEXANDER 2/22/1996 11/25/2016 BONDED OUT
WILSON, MICHAEL E 5/7/1976 12/8/2016 CR4 SUMMONS
ZECHER, MICHAEL J 3/26/1981 11/30/2016 TRANSPORTED TO ODRC
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.