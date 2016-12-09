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Lockup List Friday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Fri, December 9, 2016 @ 12:08 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BLEGGI, BRIAN CHRISTOPHER 2/10/1967 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

BRADY, LEONARD E JR 11/28/1972 Drug Paraphernalia

BUCHS, DAWN 11/3/1971 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

CARNAHAN, RYAN S 9/4/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

CLYMER, PAUL D 1/29/1948 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Illegal Use of a Minor in Nudity Oriented Material

CONLEY, MARKIANNA T 6/3/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

DYER, CAMERON E 8/13/1986 AKRON US MARSHALS SERVICE Disrupting Public Service

GROSS, TRACY L 8/31/1976 ADULT PAROLE AUTH. Probation Violation

JENKINS, JOSHUA BRIAN 9/14/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Fugitive From Justice

JOHNSON, JOHN D 9/25/1988 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Having Weapons While Under Disability

JOHNSON, MELVIN E SR 1/17/1963 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

KEELING, KYLE 8/19/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MAGUIRE, MICHAEL V 5/13/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

MCILTROT, JOSEPH LEYSHON 10/23/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

MILLER, ASHLEY N 10/12/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

MOGG, HOPE L 1/31/1977 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

PARKER, JEQUELLE J 9/17/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

PAVLICK, JOHN W JR 9/2/1959 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

PIERCE, DUSTIN A 5/21/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

POST, JOHNATHAN ANDREW 2/17/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments

RAMSELL, WAYNE A JR 7/31/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

REEDER, JOHN G JR 8/31/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

SAUNDERS, TKAZIJAH M 4/13/1998 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Felonious Assault

SNYDER, SHAWN 12/23/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene

STINER, JESSICA LYNN 2/29/1984 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)

TRIMACCO, RYAN M 1/21/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WATKINS, MARQUAIL 6/20/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WENDELL, NATHAN K 12/30/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools

ZADAI, DAVID J 1/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

AVILES, CESAR 10/3/1987 9/11/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BEDNAR, WILLIAM N 7/20/1987 12/9/2016 CR4 SUMMONS

BUXTON, SAMUEL AARON 5/31/1991 10/21/2016 BONDED OUT

COLLINS, MICHAEL CHRISTOPHER 9/30/1960 12/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FORD, KIYANA D 12/10/1983 12/6/2016 TIME SERVED

HABIB, JOHN R 7/3/1964 12/9/2016 RELEASED

JOHNSON, DAVID LEE 2/12/1998 11/16/2016 COURT ORDERED RELEASE

LETLOW, TASHAUN 1/7/1991 12/8/2016 COURT ORDERED RELEASE

MAGNIFICO, NICO J 6/8/1991 12/8/2016 BONDED OUT

MARLOWE, EARL STEVEN 3/26/1990 11/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ORTIZ, ROCKY S II 3/16/1985 12/5/2016 TIME SERVED

PATORAY, BRIANNA A 1/17/1995 12/8/2016 CR4 SUMMONS

RAINES, ANTHONY C 3/5/1987 12/8/2016 BONDED OUT

SAAVEDRA, JACQUELINE MERSEDES 1/24/1977 9/11/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SMITH, MARGO M 3/22/1983 12/7/2016 NO CHARGES FILED

SOLLEY, JOHNNY 9/6/1990 11/18/2016 TIME SERVED

STEVENS, KIMONIJI NALO ROBINSON 2/14/1996 10/8/2015 OWN RECOGNIZANCE

TATE, JOI C 8/10/1977 11/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TRUMP, DARLENE K 3/29/1962 11/28/2016 TIME SERVED

USELTON, SHANTELLE MARIE 5/1/1988 12/4/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

VECCHIO, RANDALL P. 4/14/1965 5/4/2016 TIME SERVED

WARD, ALEXANDER 2/22/1996 11/25/2016 BONDED OUT

WILSON, MICHAEL E 5/7/1976 12/8/2016 CR4 SUMMONS

ZECHER, MICHAEL J 3/26/1981 11/30/2016 TRANSPORTED TO ODRC

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