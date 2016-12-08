BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ABANATHEY, JAMES T 6/20/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Having Weapons While Under Disability
ANDERSON, JAWON DARNELL 4/16/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
BRADY, LEONARD E JR 11/28/1972 Drug Paraphernalia
CRYTZER, MICHAEL A 10/20/1974 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court
HIGHAM, DAVID M 1/11/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Probation Violation
JACKSON, KENNETH R 2/3/1948 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
JENKINS, JOSHUA BRIAN 9/14/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Fugitive From Justice
JOHNSON, JUSTIN D 6/17/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
LEE, NICHOLAS J 3/23/1982 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Unsafe Vehicle
LETLOW, TASHAUN 1/7/1991 Resisting Arrest
MACK, DARRL A JR 5/28/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Robbery
MAGNIFICO, NICO J 6/8/1991 COITSVILLE POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
POST, JOHNATHAN ANDREW 2/17/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Drug Abuse Instruments
SHEETS, JAMES J 5/7/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
SMITH, MARGO M 3/22/1983 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Possession of Drugs/Drug Abuse
SNYDER, SHAWN 12/23/1963 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Accident Leaving Scene
STINER, JESSICA LYNN 2/29/1984 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension(Any FRA Judgement Non-Compliance)
WENDELL, NATHAN K 12/30/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possessing Criminal Tools
WHETSTONE, ROBERT H 9/29/1955 Forgery
ZADAI, DAVID J 1/10/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BATTLE, BRANDON DSHAWN 7/7/1997 10/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BLACK, BRAYLON 5/4/1995 12/7/2016 BONDED OUT
BROWN, JALESA RACHELE 8/22/1995 12/7/2016 CR4 SUMMONS
DIBACCO, DRAKE R 9/12/1978 11/9/2016 COURT ORDERED RELEASE
FIELDS, KAYVON ERIC JERMAINE 11/16/1993 10/15/2016 BONDED OUT
FORD, KIYANA D 12/10/1983 12/6/2016 TIME SERVED
HARMON, DAVID 7/4/1981 11/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARRIS, NICOLE D 6/18/1983 6/11/2016 OWN RECOGNIZANCE
HILL, JASON 3/15/1995 12/7/2016 CR4 SUMMONS
HILL, TRINA 7/27/1973 12/7/2016 BONDED OUT
HILTON, LORENZO JR 10/3/1989 9/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HOLLAND, BRITTANY REYANNA 5/19/1990 11/9/2016 OWN RECOGNIZANCE
LITTLE, TYRESHA SHAWREE 5/15/1982 9/24/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MACK, DARRL A JR 5/28/1997 5/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MARLOWE, EARL STEVEN 3/26/1990 11/30/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MURPHY-THOMPSON, MARGUERITE 4/5/1955 12/3/2016 BONDED OUT
MUSSER, JOSHUA ALAN 3/23/1977 12/7/2016 CR4 SUMMONS
NORTH, JAMELL L. 2/2/1978 11/7/2016 TIME SERVED
ORTIZ, ROCKY S II 3/16/1985 12/5/2016 TIME SERVED
PATORAY, BRIANNA A 1/17/1995 12/8/2016 CR4 SUMMONS
REBER, DERRICK ROBERT 6/1/1997 9/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC
REBER, VINCENT MICHAEL 7/5/1995 9/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
RIVERA, HEATHER LYNN 4/24/1977 12/6/2016 BONDED OUT
ROBINSON, FREDDIE L 6/8/1961 4/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ROSE, CHERYL LEE 10/4/1969 11/29/2016 TIME SERVED
SCHULTE, RYAN J 3/17/1995 9/1/2016 COURT ORDERED RELEASE
SHACKELFORD, STEPHEN I 2/14/1994 12/6/2016 BONDED OUT
SIMMONS, JAMES M 5/29/1984 7/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SOLLEY, JOHNNY 9/6/1990 11/18/2016 TIME SERVED
STAHURA, MARK ANTHONY 3/2/1994 11/30/2016 TIME SERVED
TATE, JOI C 8/10/1977 11/15/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TORRES, ALLEN 2/22/1996 9/11/2016 TRANSPORTED TO ODRC
TRUMP, DARLENE K 3/29/1962 11/28/2016 TIME SERVED
USELTON, SHANTELLE MARIE 5/1/1988 12/4/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VECCHIO, RANDALL P. 4/14/1965 5/4/2016 TIME SERVED
WILLIAMS, MICHAEL LEE 8/2/1984 8/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC
WILSON, MICHAEL E 5/7/1976 12/7/2016 OWN RECOGNIZANCE
WISER, GINA MARIE 10/14/1967 12/7/2016 BONDED OUT
YERKEY, MICHAEL P 1/5/1994 12/7/2016 BONDED OUT
YOUNG, BRETT J 2/1/1987 11/5/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ZECHER, MICHAEL J 3/26/1981 11/30/2016 TRANSPORTED TO ODRC
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