BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BAUN, MICHAEL E 11/12/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Mischief
BLACK, BRAYLON 5/4/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
CRAWLEY, JASON 12/18/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
FORD, KIYANA D 12/10/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
GOOD, DANIEL PAUL 2/17/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
HILL, TRINA 7/27/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
JOHNSON, JUSTIN D 6/17/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
JORDAN, ERIC SCOTT 1/20/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure To Reinstate License
PASCO, CHRISTOPHER MICHAEL 9/4/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
PHILLIPS, DENEJA TRISHAN 11/23/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension
RIVERA, HEATHER LYNN 4/24/1977 OSP Possession of Drugs/Drug Abuse 6
SHACKELFORD, STEPHEN I 2/14/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)
THOMPSON, SCOTT M 3/15/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI of Alcohol/Drugs
TREHARN, BRANDON LAMAR 10/23/1987 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer
WILLIAMS, ALYSSA JARRAE 10/13/1994 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)
WISER, GINA MARIE 10/14/1967 Domestic Violence
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RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BATTLE, BRANDON DSHAWN 7/7/1997 10/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC
BROWN, JALESA RACHELE 8/22/1995 12/7/2016 CR4 SUMMONS
DORBISH, DAVID M 2/12/1976 12/6/2016 CR4 SUMMONS
HAYWOOD, STEVEN ANTHONY JR 3/16/1992 12/2/2016 BONDED OUT
HILTON, LORENZO JR 10/3/1989 9/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JARRETTE, TINA MARIE 9/10/1966 7/25/2016 TIME SERVED
KELLUM, JESSE JACKSON 4/17/1988 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MACK, DARRL A JR 5/28/1997 5/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
REBER, DERRICK ROBERT 6/1/1997 9/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC
REBER, VINCENT MICHAEL 7/5/1995 9/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC
REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 10/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROBERTSON, GARY FLOYD 6/6/1948 11/22/2016 BONDED OUT
ROBINSON, FREDDIE L 6/8/1961 4/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SALTER, KIMBERLY A 7/24/1981 12/2/2016 BONDED OUT
SHEETS, JAMES J 5/7/1986 12/6/2016 CR4 SUMMONS
SIMMONS, JAMES M 5/29/1984 7/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SMITH, BRIAN 6/4/1993 12/4/2016 BONDED OUT
TORRES, ALLEN 2/22/1996 9/11/2016 TRANSPORTED TO ODRC
WARD, RICHARD M 1/12/1961 7/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC
WILLIAMS, MICHAEL LEE 8/2/1984 8/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC
WILSON, MICHAEL E 5/7/1976 12/7/2016 OWN RECOGNIZANCE
WOODARD, VICTOR 6/10/1994 12/6/2016 OWN RECOGNIZANCE
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