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Lockup List Wednesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Wed, December 7, 2016 @ 12:03 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BAUN, MICHAEL E 11/12/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Mischief

BLACK, BRAYLON 5/4/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

CRAWLEY, JASON 12/18/1981 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

FORD, KIYANA D 12/10/1983 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

GOOD, DANIEL PAUL 2/17/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

HILL, TRINA 7/27/1973 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

JOHNSON, JUSTIN D 6/17/1982 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

JORDAN, ERIC SCOTT 1/20/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Failure To Reinstate License

PASCO, CHRISTOPHER MICHAEL 9/4/1976 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension

PHILLIPS, DENEJA TRISHAN 11/23/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE FRA Suspension

RIVERA, HEATHER LYNN 4/24/1977 OSP Possession of Drugs/Drug Abuse 6

SHACKELFORD, STEPHEN I 2/14/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

THOMPSON, SCOTT M 3/15/1987 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI of Alcohol/Drugs

TREHARN, BRANDON LAMAR 10/23/1987 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

WILLIAMS, ALYSSA JARRAE 10/13/1994 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

WISER, GINA MARIE 10/14/1967 Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BATTLE, BRANDON DSHAWN 7/7/1997 10/6/2016 TRANSPORTED TO ODRC

BROWN, JALESA RACHELE 8/22/1995 12/7/2016 CR4 SUMMONS

DORBISH, DAVID M 2/12/1976 12/6/2016 CR4 SUMMONS

HAYWOOD, STEVEN ANTHONY JR 3/16/1992 12/2/2016 BONDED OUT

HILTON, LORENZO JR 10/3/1989 9/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JARRETTE, TINA MARIE 9/10/1966 7/25/2016 TIME SERVED

KELLUM, JESSE JACKSON 4/17/1988 9/27/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MACK, DARRL A JR 5/28/1997 5/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC

REBER, DERRICK ROBERT 6/1/1997 9/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC

REBER, VINCENT MICHAEL 7/5/1995 9/9/2016 TRANSPORTED TO ODRC

REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 10/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROBERTSON, GARY FLOYD 6/6/1948 11/22/2016 BONDED OUT

ROBINSON, FREDDIE L 6/8/1961 4/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SALTER, KIMBERLY A 7/24/1981 12/2/2016 BONDED OUT

SHEETS, JAMES J 5/7/1986 12/6/2016 CR4 SUMMONS

SIMMONS, JAMES M 5/29/1984 7/20/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SMITH, BRIAN 6/4/1993 12/4/2016 BONDED OUT

TORRES, ALLEN 2/22/1996 9/11/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WARD, RICHARD M 1/12/1961 7/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WILLIAMS, MICHAEL LEE 8/2/1984 8/29/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WILSON, MICHAEL E 5/7/1976 12/7/2016 OWN RECOGNIZANCE

WOODARD, VICTOR 6/10/1994 12/6/2016 OWN RECOGNIZANCE

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