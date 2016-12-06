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Lockup List Tuesday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Tue, December 6, 2016 @ 12:55 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, JAMES E 12/8/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

BOWDISH, ROBERT LEE III 11/3/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Felonious Assault

COYIER, JENNIFER MARIE 1/11/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

DOUGLAS, SHAWN PAUL 4/10/1975 STRUTHERS POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction

HUFF, CHARLES A JR 8/28/1984 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

MILLS, MELISSA SUE 4/30/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

MIMS, DEVEN DEVON 9/27/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension

ODEM, SHERRIANN 3/11/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Vandalism

ORTIZ, ROCKY S II 3/16/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

PUTNAM, REX A II 5/16/1980 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

RIVERA, HEATHER LYNN 4/24/1977 OSP Possession of Drugs/Drug Abuse

SHACKELFORD, STEPHEN I 2/14/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

THOMPKINS, EUGENE G JR 5/24/1991 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Trafficking in Drugs

VAN TASEL, JAMES MICHAEL 8/30/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Receiving Stolen Property

WOODARD, VICTOR 6/10/1994 CAMPBELL POLICE DEPT. Driving Under Suspension Revocation Or Restriction

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ALEXANDER, BILALAH GARNER 3/11/1990 11/17/2016 OWN RECOGNIZANCE

BERRIOS, JACQUELINE LA TORRE 4/30/1980 12/2/2016 NO CHARGES FILED

ESPINAL, SELVIN ALEJANDRO SORTO 1/29/1982 12/4/2016 BONDED OUT

GREEN, ALWAYNE M JR 10/1/1983 12/3/2016 NO CHARGES FILED

HAMBRIGHT, EZANIA NMI 1/11/1966 4/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HAZLETT, KENDRA L 10/9/1989 7/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JARRETTE, TINA MARIE 9/10/1966 7/25/2016 TIME SERVED

JOHNSON DRAYTON, TAMEISHA 5/11/1981 10/27/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNTONY, DANIELLE 2/7/1981 10/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JONES, SHAWN LEWIS 9/18/1989 11/25/2016 TIME SERVED

KERENSKY, WILLIAM E 2/1/1985 11/25/2016 BONDED OUT

MELNIK, AMBER 5/21/1987 11/1/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MENTON, TIMOTHY VERNON JR 4/15/1981 9/23/2016 OWN RECOGNIZANCE

MILLER, BRITTANY C 5/11/1986 11/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MOORE, JASON EDWARD 2/23/1986 10/10/2016 OWN RECOGNIZANCE

MOORE, TAYLOR ANNE 9/25/1992 11/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC

POLING, JOHN M 10/24/1979 11/13/2016 TIME SERVED

REESE, LORI L 2/8/1977 10/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC

REESE, MICHAEL EDWARD 8/8/1987 10/8/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROBINSON, DEONDRAY 8/2/1987 12/3/2016 BONDED OUT

RODRIQUEZ, ALEXANDER 9/21/1981 12/4/2016 OWN RECOGNIZANCE

RYHAL, ISAAC ABRAHAM 4/25/1993 12/3/2016 BONDED OUT

SELLARS, ASHLEY E 4/14/1994 3/13/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SHEETS, JAMES J 5/7/1986 12/6/2016 CR4 SUMMONS

SHELDON, DONELLA ANN 8/25/1989 7/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC

STOKES, THOMAS MICHAEL 5/14/1989 12/4/2016 BONDED OUT

TOWNSEND, INDIA D 1/5/1996 12/2/2016 BONDED OUT

WARD, RICHARD M 1/12/1961 7/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC

WARE, EDDIE TELFORD 8/21/1981 12/1/2016 BONDED OUT

WILLIAMS, FREDRICK L 7/9/1992 11/30/2016 BONDED OUT

WILLIAMS, LESLIE JAMES III 12/27/1989 12/3/2016 BONDED OUT

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