BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALLEN, JAMES E 12/8/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice
ESPINAL, SELVIN ALEJANDRO SORTO 1/29/1982 Domestic Violence
ORTIZ, ROCKY S II 3/16/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
SMITH, BRIAN 6/4/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Burglary
STJOHN, DAMIAN 9/26/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
STOKES, THOMAS MICHAEL 5/14/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
USELTON, SHANTELLE MARIE 5/1/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
WILFORD, MIRACLE DANEILLE 11/16/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Arson
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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HAMBRIGHT, EZANIA NMI 1/11/1966 4/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC
HAZLETT, KENDRA L 10/9/1989 7/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JOHNSON DRAYTON, TAMEISHA 5/11/1981 10/27/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JOHNTONY, DANIELLE 2/7/1981 10/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC
JONES, SHAWN LEWIS 9/18/1989 11/25/2016 TIME SERVED
MELNIK, AMBER 5/21/1987 11/1/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MILLER, BRITTANY C 5/11/1986 11/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC
MOORE, TAYLOR ANNE 9/25/1992 11/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC
ORTIZ, WILLIAM JR 2/3/1984 12/4/2016 CR4 SUMMONS
REESE, LORI L 2/8/1977 10/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC
RODRIQUEZ, ALEXANDER 9/21/1981 12/4/2016 OWN RECOGNIZANCE
SELLARS, ASHLEY E 4/14/1994 3/13/2016 TRANSPORTED TO ODRC
SHELDON, DONELLA ANN 8/25/1989 7/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC
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