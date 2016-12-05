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Lockup List Monday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Mon, December 5, 2016 @ 12:11 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, JAMES E 12/8/1980 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Fugitive From Justice

ESPINAL, SELVIN ALEJANDRO SORTO 1/29/1982 Domestic Violence

ORTIZ, ROCKY S II 3/16/1985 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

SMITH, BRIAN 6/4/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Aggravated Burglary

STJOHN, DAMIAN 9/26/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

STOKES, THOMAS MICHAEL 5/14/1989 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

USELTON, SHANTELLE MARIE 5/1/1988 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft

WILFORD, MIRACLE DANEILLE 11/16/1997 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Arson

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

HAMBRIGHT, EZANIA NMI 1/11/1966 4/12/2016 TRANSPORTED TO ODRC

HAZLETT, KENDRA L 10/9/1989 7/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNSON DRAYTON, TAMEISHA 5/11/1981 10/27/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JOHNTONY, DANIELLE 2/7/1981 10/19/2016 TRANSPORTED TO ODRC

JONES, SHAWN LEWIS 9/18/1989 11/25/2016 TIME SERVED

MELNIK, AMBER 5/21/1987 11/1/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MILLER, BRITTANY C 5/11/1986 11/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC

MOORE, TAYLOR ANNE 9/25/1992 11/3/2016 TRANSPORTED TO ODRC

ORTIZ, WILLIAM JR 2/3/1984 12/4/2016 CR4 SUMMONS

REESE, LORI L 2/8/1977 10/21/2016 TRANSPORTED TO ODRC

RODRIQUEZ, ALEXANDER 9/21/1981 12/4/2016 OWN RECOGNIZANCE

SELLARS, ASHLEY E 4/14/1994 3/13/2016 TRANSPORTED TO ODRC

SHELDON, DONELLA ANN 8/25/1989 7/7/2016 TRANSPORTED TO ODRC

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