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Lockup List Thursday – Mahoning County jail bookings, releases



Published: Thu, December 1, 2016 @ 12:16 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALLEN, JAMES E 12/8/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Criminal Trespass

ARNOLD, DANIELLE MIA 6/7/1967 CAMPBELL POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

BLEGGI, BRIAN CHRISTOPHER JR 7/23/1992 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Burglary

FOLEY, JENNIFER A 5/9/1988 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

HARMON, DAVID 7/4/1981 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

JACKSON, DARRES ELIZABETH JEURICE 8/31/1983 ADULT PAROLE AUTH. Arrest Of Probationer

MARLOWE, EARL STEVEN 3/26/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE WITNESSES MAY BE COMPELLED TO TESTIFY

MAXWELL, TAMARA ANN 10/26/1963 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

ORTIZ, RAYMOND DAYVANTE MARQUESE ARTHUR 1/4/1995 BOARDMAN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

RUSHTON, KELIM A 1/28/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs

RYAN, BESSIE MARGERET 1/8/1980 BOARDMAN POLICE DEPT. Disrupting Public Service

SHEA, SCOTT D 12/29/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Tampering w/ Evidence

STAHURA, MARK ANTHONY 3/2/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt Of Court

TURNER, JELONI N 5/22/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

WARE, EDDIE TELFORD 8/21/1981 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest Of Probationer

WHITE, DONALD E 3/19/1957 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

WILLIAMS, FREDRICK L 7/9/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Falsification

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BIGGS, DAARON M 8/14/1990 11/29/2016 BONDED OUT

BILLEC III, JOHN 9/6/1963 9/2/2016 TIME SERVED

BONFINI, MIRANDA A 2/16/1988 10/19/2016 RELEASED

BURKHOLDER, JUSTIN THOMAS 7/30/1985 11/10/2016 OWN RECOGNIZANCE

DIRANDO, TODD R 5/12/1977 11/28/2016 OWN RECOGNIZANCE

FRANKO, JASON W 8/5/1988 11/16/2016 TIME SERVED

GIBBONS, JOSEPH JACOB 11/14/1995 11/2/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GILLAM, LANCE 2/7/1989 11/30/2016 BONDED OUT

GRAY, BRIAN VAN 8/15/1961 11/1/2016 TIME SERVED

MALIE, JAMES III J 6/20/1981 11/29/2016 BONDED OUT

MARTIN, DUSTIN J 1/23/1987 5/3/2016 TIME SERVED

MATHEWS, RASHAD JOMAL 7/21/1988 11/29/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

POE, CHRISTOPHER L 1/10/1982 11/23/2016 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RAMSEY, JUSTIN A 8/20/1995 11/29/2016 BONDED OUT

SMITH, JAMES EDWARD 1/23/1963 9/2/2016 TIME SERVED

THORNTON, TODD STEVENSON 12/28/1967 10/2/2016 TIME SERVED

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